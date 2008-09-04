Кузьмук считает, что Ющенко установил рекорд в генеральском "звездопаде"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО нарушает требования законодательства, необоснованно присваивая большое количество генеральских званий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны генерал армии Александр КУЗЬМУК вчера после заседания комитета.

А.КУЗЬМУК сообщил, что на сегодняшнем заседании комитета народные депутаты рассмотрели, среди прочего, информацию относительно присвоения в 2008 году высших офицерских званий (генеральских – УНИАН).

А.КУЗЬМУК объяснил, что это вызвано тем “звездопадом”, который состоялся в этом году по случаю Дня Независимости Украины, учитывая большое количество присвоенных указами Президента званий высшего офицерского состава.

Как сообщил народный депутат, в этом году ко Дню Независимости Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО присвоил 85 генеральских званий, а также 31 так называемое “гражданское генеральское звание” государственных советников 1-3 степеней.

“За новейшую историю Украины это, наверное, рекорд по присвоению такого количества генеральских званий”, - отметил А.КУЗЬМУК.

В частности, он сообщил, что военнослужащим присвоены 28 высших офицерских званий, плюс один “генерал-майор” запаса, в Министерстве внутренних дел дополнительно появилось 15 генералов, во Внутренних войсках МВД – 7, в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций – 9, в налоговой милиции – 7, в Государственной пограничной службе – 5, в Службе внешней разведки – 4, в Государственном департаменте по вопросам исполнения наказаний – 4, в Управлении государственной охраны дополнительно присвоены 3 генеральских звания, в Службе безопасности – 2, в Государственной специальной транспортной службе – 1.

А.КУЗЬМУК также сообщил, что в государстве стало больше и на два генерала армии Украины (это высшее воинское звание – УНИАН). “Причем звания “генерал армии Украины” присваиваются руководителям практически правоохранительных органов, что не отвечает традиции и здравому смыслу”, - считает народный депутат.

Он отметил, что “Президент одноразово ввел такой контингент генералов, который всего на сегодня существует в Бундесвере, где количество личного состава равняется 245 тыс. военнослужащих”.

“Как военному, к большому сожалению, мне досадно, что высшие офицерские звания, которые в первую очередь должны получать лучшие: кто заслужил, кто реально командует большими воинскими формированиями – сегодня напоминают “благодарность в подарочном футляре”. Звания присваиваются и завышаются необоснованно, что не отвечает тому объему служебных обязанностей. Это делается для “нужных” людей”, - убежден А.КУЗЬМУК.

В связи с этим, народный депутат отметил, что Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны обеспокоен таким состоянием дел. “В частности, и потому, что это происходит в очень непростое для государства время. Когда воинское звание вручается как поощрение, как подарок. Это ставит военного человека в образ благодарного лица”, - сказал он.

А.КУЗЬМУК отметил, что в этой сфере необходимо навести законный порядок и усилить парламентский контроль.

“Мы не видим иного пути, чтобы остановить такую бессмыслицу, нарушение всех законов и существующих традиций. Поэтому комитет решил внести изменения в соответствующие законы, которые, в частности, определяют количество генеральских званий в Украине, а также соответствие им тех или иных должностей. Это должна утверждать Верховная Рада по представлению Президента. При этом персональное рассмотрение кандидатов на получение генеральского звания должно проходить через профильный комитет парламента”, - подытожил А.КУЗЬМУК.

Одновременно он подчеркнул, что “такая позиция Президента приводит к девальвации авторитета и престижа генеральского звания, превращению его в подарки и поощрения”.