Тимошенко отвергает обвинения Ющенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отвергает обвинения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКА в создании коалиции между БЮТ, КПУ и Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в своем телеобращении в связи с политической ситуацией в Украине.

«Что касается коалиции нашей политической силы с Партией регионов и коммунистами, то я думаю, что все люди хорошо помнят - не я подписывала меморандум о дружбе с Партией регионов, не я подписывала с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, коммунистами и МОРОЗОМ Универсал национального единства, не я вносила Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра и создавала широкую коалицию. Собственно говоря, и не я назначала секретарем Совета нацбезопасности и обороны одного из лидеров Партии регионов Раису БОГАТИРЕВУ, создавая из СНБО практически второе правительство», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, если говорить об измене, нужно иметь хорошую память, чтобы вспомнить новейшую историю Украины, или Президенту – собственную биографию.

Премьер-министр также считает безосновательными обвинения в ее адрес, касающиеся якобы невысказанной оценки по поводу военного конфликта в Грузии. «Моя позиция по конфликту в Грузии четкая, понятная и однозначная, она полностью совпадает с позицией Евросоюза по признанию целостности и суверенитета территории Грузии. Моя позиция мирная и не допускает втягивания Украины в какие-либо военные авантюры. Такая позиция и далее будет оставаться именно такой», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.