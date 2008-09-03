В НУ-НС вздыхают: коалицианты уже письма писать друг другу начали

Депутаты от «Наша Украина – Народная самооборона» планируют выступить с инициативой проведения круглого стола для выхода из кризисной ситуации в демократической коалиции.

Об этом журналистам сообщил депутат от НУ-НС Юрий КАРМАЗИН после встречи фракции НУ-НС с Президентом.

В частности, он сообщил, что совместно с Николаем КАТЕРИНЧУКОМ они планируют инициировать круглый стол для того, чтобы вывести коалицию из тупиковой ситуации.

«Люди не слышат друг друга, начали друг другу писать письма. Письмо - это хорошо. Чтобы задокументировать, в котором часу что, но нужно еще друг другу доверять», - сказал Ю.КАРМАЗИН, подчеркнув, что сегодня необходимо возобновлять доверие в коалиции.

«Я убежден, эта коалиция еще себя не исчерпала, хотя и не так много есть оптимистов», - сказал Ю.КАРМАЗИН.