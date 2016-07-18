Журналист рассказал, когда послы ЕС примут решение по безвизовому режиму для Украины

Об этом на своей странице в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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"Скорее всего, последнее заседание членов ЕС пройдет в среду, 20 июля, перед праздниками. Послы ЕС будут говорить о принятии безвизового режима для Украины и Грузии осенью этого года", - говорится в сообщении.

likely last meeting of EU ambs this Wed before holidays. only talk on suspension mech for visa lib. decision for #Ukraine,#Georgia in fall — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 18, 2016

Ранее УНИАН сообщал, что доклад, в котором будет предложено поддержать инициативу Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим, будет представлен в Европейском парламенте 5 сентября.

Напомним, 20 апреля Еврокомиссия сообщила, что предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визовый режим для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, которую Еврокомиссия дала в декабре прошлого года, в частности, подтвердив, что Украина выполнила все критерии Плана действий по визовой либерализации.

11 июля комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан выразил надежду, что вопрос о безвизовом режиме с Украиной может быть решен не позднее октября. "Уверен, что мы можем принять окончательное решение в начале осени", - подчеркнул Хан.