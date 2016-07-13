Доклад по безвизовому режиму для Украины будет представлен в Европарламенте 5 сентября

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщила докладчик Европарламента по вопросу либерализации визового режима с Украиной Мария Габриэль.

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«Я планировала представить свой доклад к лету, но, к сожалению, в связи с результатами референдума в Великобритании некоторые заседания комитета были отменены, а повестка дня – отложенна. Именно поэтому мой доклад будет представлен 5 сентября», - пояснила она.

По словам Габриэль, ее доклад будет «доступен» в течение лета. «Я получила много информации от Европейской комиссии и украинской власти, и хочу поблагодарить украинскую сторону за отличное сотрудничество. Сигналы относительно достигнутого прогресса являются положительными. Мой доклад поддержит предложение Комиссии и объяснит оценку всей полученной информации с тем, чтобы сделать заключение, что Европарламент действительно должен поддержать либерализацию визового режима с Украиной», - детализировала евродепутат содержание своего доклада.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия сообщила, что предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визовый режим для граждан Украины.

Это предложение является следствием положительной оценки, которую Еврокомиссия дала в декабре прошлого года, в частности, подтвердив, что Украина выполнила все критерии Плана действий по визовой либерализации.

11 июля комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан выразил надежду, что вопрос о безвизовом режиме с Украиной может быть решен не позднее октября. "Уверен, что мы можем принять окончательное решение в начале осени", - подчеркнул Хан.