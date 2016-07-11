Хан назвал дату начала работы нового посла Евросоюза в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан сегодня на пресс-конференции в Киеве.

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"Хочу поблагодарить нашего посла Яна Томбинского, который завершает свою деятельность в Украине. Это были очень сложные четыре года между 2012 и 2016 годами", - сказал Хан.

Еврокомиссар отметил, что следующим местом работы Томбинского будет дипломатическая миссия при Святом престоле в Ватикане.

"Новым послом будет Хью Мингарелли, который очень хорошо осведомлен (о ситуации в Украине), он начнет свою работу в сентябре", - заявил Хан.