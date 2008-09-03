Люди Луценко говорят о предательстве и клянутся в верности Тимошенко

Решение парламентской фракции «Наша Украина – Народная самооборона» о выходе из коалиции демократических сил, якобы поддержанное 39 народными депутатами Украины, стало "логическим продолжением политики руководства Секретариата Президента, направленной на сворачивание демократических процессов в государстве и формирование такой властной вертикали, которая не имеет даже минимальной поддержки среди людей", заявляет Гражданское движение "Народная самооборона".

Как говорится в заявлении, размещенном на сайте "Народной самообороны", представители группы «Народная самооборона» фракции НУ-НС "нисколько не удивлены тем, что такое чрезвычайно важное и судьбоносное для государства решение как фактическое прекращение деятельности парламентской коалиции принималось не просто сомнительным методом, а, фактически, путем банальных махинаций. Ведь идейным вдохновителем такого шага народных депутатов был фактический покровитель коррупции во властных верхах, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА. Стоит ли удивляться, что в действительности за выход из коалиции демократических сил проголосовали всего 30 народных депутатов от «Нашей Украины – Народной самообороны» (еще 9 человек якобы о своем принципиальном согласии на такое решение заявили о своем желании в телефонном режиме), среди которых был и Юрий БУТ, человек, который своими поступками давно поставил себя вне фракции НУ-НС и границ украинского парламента?".

Гражданское движение «Народная самооборона» отмечает, что "всегда выступало только с позиции формирования в Украине коалиции демократических сил. Поэтому для нас абсолютно неприемлема позиция тех народных депутатов от НУ-НС, которые в угоду «сантехникам» из Банковой готовы поставить крест на демократических завоеваниях последних лет. Ни один из депутатов от «Народной самообороны» не отдал своего голоса за выход из коалиции демократических сил. Также не поддержал это решение и лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО, ведь оно было бы фактическим предательством избирателей, которым блок «Наша Украина – Народная самооборона» с первого до последнего дня избирательной кампании 2007 года обещал создание будущей парламентской коалиции только из числа демократических сил".

"Расценивая позицию наших бывших партнеров из блока «Наша Украина – Народная самооборона», которые вышли из коалиции демократических сил, как предательскую и кощунственную, Гражданское движение «Народная самооборона» категорически заявляет: никакие угрозы или обещания из Банковой не заставят нас изменить свое отношение что касается коалиции демократических сил! Мы и в дальнейшем будем согласовывать свои действия в Верховной Раде с Блоком Юлии Тимошенко и теми политическими силами, которые готовы поддержать наше стремление построить в Украине демократическое, богатое общество, преодолеть коррупцию и прекратить властный произвол", говорится в заявлении.

"Народная самооборона" выражает готовность "стать на защиту демократических завоеваний от любых посягательств политиков, которые путем угроз, шантажа и элементарного мошенничества стремятся захватить всю полноту власти в государстве".

Как сообщал УНИАН, фракция НУ-НС вышла из демократической коалиции. По словам члена фракции Владимира АРЬЕВА, соответствующее решение было принято на заседании фракции. "За" проголосовали 29 народных депутатов, против - 9, воздержались – 6.

В.АРЬЕВ сообщил, что кроме народных депутатов в заседании фракции принимали участие члены правительства, избранные по квоте НУ-НС. При этом он заверил, что глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА не принимал участия в заседании фракции.