Тимошенко встретилась с шахтёрами в Кабмине
21:12, 02 сентября 2008Политика
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Цена энергетического угля будет повышена
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пообещала шахтерам повышение стоимости на добываемый ими энергетически уголь на 20-25%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в ходе встречи с шахтерами в Кабинете министров.
«Это деньги (от повышения стоимости – УНИАН), которые будут потрачены и на зарплату», - сказал премьер.
При этом она отметила, что уже поднята стоимость коксирующегося угля в 1,9 раза, энергетического - в 1,4 раза.
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