Тимошенко встретилась с шахтёрами в Кабмине

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пообещала шахтерам повышение стоимости на добываемый ими энергетически уголь на 20-25%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в ходе встречи с шахтерами в Кабинете министров.

«Это деньги (от повышения стоимости – УНИАН), которые будут потрачены и на зарплату», - сказал премьер.

При этом она отметила, что уже поднята стоимость коксирующегося угля в 1,9 раза, энергетического - в 1,4 раза.