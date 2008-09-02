Депутаты “Нашей Украины” покинули сессионный зал парламента

Народные депутаты от “Нашей Украины”, которые входят во фракцию “Наша Украина – Народная самооборона”, покинули сессионный зал парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того как ВР преодолела вето Президента Украины на Закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины».

В сессионном зале остались только народные депутаты из фракции НУ-НС, которые входят в депутатскую группу «Народная самооборона». Также в сессионном зале остался народный депутат Украины Анатолий ГРИЦЕНКО.

Кроме того, в зале также нет депутатов от фракции Блока Литвина.