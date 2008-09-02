Депутаты “Нашей Украины” покинули сессионный зал парламента
20:17, 02 сентября 2008Политика
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В зале также нет депутатов Блока Литвина
Народные депутаты от “Нашей Украины”, которые входят во фракцию “Наша Украина – Народная самооборона”, покинули сессионный зал парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, это произошло после того как ВР преодолела вето Президента Украины на Закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины».
В сессионном зале остались только народные депутаты из фракции НУ-НС, которые входят в депутатскую группу «Народная самооборона». Также в сессионном зале остался народный депутат Украины Анатолий ГРИЦЕНКО.
Кроме того, в зале также нет депутатов от фракции Блока Литвина.
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