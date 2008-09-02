Лидер фракции НУ-НС требует от БЮТ покинуть зал

Фракция “Наша Украина – Народная самооборона” призывает фракцию Блока Юлии Тимошенко прекратить участие в обсуждении ряда законопроектов и провести заседание Совета коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким заявлением от имени НУ-НС выступил лидер фракции Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что заседание Совета коалиции должно проходить с участием премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которая присутствовала в сессионном зале.

По словам В.КИРИЛЕНКО, сегодня делается все для развала коалиции, которая так тяжело создавалась. При этом он призвал БЮТ прекратить участие «в антипрезидентском шабаше».

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК покинул сессионный зал парламента в знак протеста против рассмотрения законопроектов, принятие которых может привести к развалу коалиции. Также зал покинула часть фракции НУ-НС.

А.ЯЦЕНЮК заявил, что ВР сегодня закончила рассмотрение экономических и социальных законопроектов и начала обсуждение проектов законов, которые предусматривают, в частности, усовершенствование процедуры импичмента Президенту, перераспределение властных полномочий, которые не предусмотрены Конституцией, перераспределение влияния на Конституционный Суд.