ВР будет проверять поставки в Грузию украинской военной техники

Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию по проверке фактов поставок Грузии украинской военной техники с нарушением норм украинского законодательства и международного права.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 217 народных депутатов из 446, зарегистрированных в сессионном зале.

Для создания комиссии необходимо 150 голосов народных депутатов.

За проголосовали 172 народных депутата из Партии регионов, 1 – из блока “Наша Украина – Народная самооборона”, 27 - от Компартии, 17 – от блока Литвина.

Автор проекта постановления, депутат от Партии регионов Валерий КОНОВАЛЮК отметил, что комиссия должна обеспечить проверку и контроль над поставками вооружения в Грузию.