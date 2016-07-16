Обама заявил о поддержке правительства Турции и призвал к сдержанности

Об этом сообщает Businessinsider.com.

Также в Белом доме заявили, что Обама вызвал госсекретаря США Джона Керри в пятницу поздно вечером, чтобы обсудить события в Турции.

"Президент и секретарь согласились, что все стороны в Турции должны поддерживать демократически избранное правительство, проявлять сдержанность и избегать любого насилия или кровопролития. Госсекретарь подчеркнул, что Государственный департамент будет продолжать фокусироваться на безопасности граждан США в Турции. Президент обратился к секретарю с просьбой продолжать держать его в курсе событий", - заявили в Белом доме.

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Керри также обнародовал отдельное заявление о поддержке правительства Турции, добавив, что США рассматривают ситуацию с "серьезной озабоченностью".

"Я говорил сегодня вечером министру иностранных дел Чавушоглу и подчеркнул абсолютную поддержку Соединенных Штатов демократически избранного правительства, Турции и демократических институтов", - сказал Керри в своем заявлении.

Он добавил: "Мы призываем все стороны обеспечить безопасность и благополучие дипломатических миссий и персонала и гражданских лиц по всей Турции."