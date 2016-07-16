Стал известен лидер военной оппозиции в Турции

01:45, 16 июля 2016
Мир
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Лидером военного переворота в Турции является председатель Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаль Кылыдароглу.

REUTERS

В своем заявлении он утверждает, что люди в последние годы страдали от власти военных, а они обещают верховенство свободы человека, передает 112 Украина.

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Как сообщал УНИАН, поздно вечером 15 июля прем'єр-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране.

При этом СМИ сообщили, что Глава Генерального штаба Турции Хулуси Акара захватили в заложники и удерживают в здании ведомства в Анкаре.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден обратиться к гражданам через видеосвязь с мобильного телефона.

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