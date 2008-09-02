В МИД решили, что сейчас не надо "демонизировать РФ"

Украина поддерживает заявление лидеров Европейского Союза относительно действий России в Грузии и считает его своевременным и адекватным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ сегодня на брифинге.

«Считаю, что на данном этапе реакция ЕС была своевременной и адекватной, и мы такой подход поддерживаем», - сказал К.ЕЛИСЕЕВ. «Мы считаем, что на данном этапе не нужно значительно драматизировать ситуацию и демонизировать Российскую Федерацию», – добавил он.

По его убеждению, сегодня нужен диалог, и именно на этот диалог настроено заявление лидеров ЕС.

На вопрос журналистов, как Украина относится к тому, что лидеры ЕС не приняли решения о применении санкций в отношении России в связи с ситуацией в Грузии, как того хотели некоторые страны Евросоюза, К.ЕЛИСЕЕВ сказал, что Украина принципиально против того, чтобы безосновательно применялись санкции против какого-либо государства мира.

По его словам, в Украине считают, что применение санкций в этой ситуации не будет способствовать положительному решению вопроса.

«Ситуация очень простая – нужно добиться выполнения мирного соглашения», - сказал заместитель главы МИД.

Он также отметил, что сегодня ни одна из стран и международных организаций, кроме РФ, не признали независимость Абхазии и Южной Осетии.

«Сегодня существует только одна структура, которая признала независимость этих регионов Грузии, – это структура ХАМАС. Вы вполне понимаете, что если Украина будет ассоциироваться с этой структурой, то какими будут негативными последствия для имиджа, политики и экономики Украины», - сказал К.ЕЛИСЕЕВ.

При этом он отметил, что необходимо прекратить спекуляции вокруг признания или непризнания Абхазии и Южной Осетии.

«Наша позиция совпадает с позицией ЕС и мирового сообщества – это абсолютно четкая поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября Европейский Союз осудил действия России в Грузии и признание РФ независимости самопровозглашенных республик Южной Осетии и Абхазии, призвав РФ к диалогу на принципах международного права.

Об этом говорится в одобренном на заседании Европейского Совета (саммите глав государств и правительств стран - членов ЕС – УНИАН) заключении.

“Европейский Совет серьезно обеспокоен открытым конфликтом, которой возник в Грузии, жестокостью, которой он отличался, и непропорциональной реакцией России”, - отмечается в заключении ЕС.

Европейские лидеры также осудили одностороннее решение России признать независимость Абхазии и Южной Осетии.

“Это решение является неприемлемым, и Европейский Совет призывает другие страны не признавать провозглашенную независимость, а также поручить Еврокомиссии изучить конкретные последствия, которые могут вытекать из этого”, - говорится в итоговом документе саммита.

В то же время лидеры ЕС отметили, что, учитывая взаимозависимость России и ЕС, а также на фоне глобальных проблем, которые стоят перед ними, не существует альтернативы для совместных отношений, кроме отношений на базе сотрудничества, доверия и диалога, на основании уважения верховенства права и принципов, определенных Хартией ООН и ОБСЕ.

“Мы призываем Россию сделать с нами этот взаимовыгодный фундаментальный выбор взаимопонимания и сотрудничества”, - говорится в документе.

Лидеры ЕС также призвали Совет ЕС и Еврокомиссию рассмотреть ситуацию в ее разных измерениях относительно дальнейшего сотрудничества с Россией до следующего саммита Россия-ЕС, запланированного на 14 ноября в Ницце.

26 августа лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина должна признать независимость Южной Осетии и Абхазии.

“Нужно действовать без двойных стандартов – нужно поступить так же, как поступил Запад в отношении к провозглашению независимости Косово. Считаю, что Украина должна принять волеизъявление народов Южной Осетии и Абхазии и признать их независимость”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ.