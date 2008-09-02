Луценко просит помощи ВР: милиция исчерпала «принцип закручивания гаек»

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО призывает парламентариев безотлагательно рассмотреть законопроекты, касающиеся правоохранительных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Одессе.

«Вчера мною подписано письмо к главе ВР с просьбой встретиться, в том числе с главами профильных комитетов, в МВД… Я хотел бы услышать от господина ЯЦЕНЮКА, что им надо для того, чтобы милиция работала эффективно», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он выразил крайнюю обеспокоенность тем, что почти 50 законопроектов, направленных на повышение эффективности работы милиции, не рассмотрены Верховной Радой и, соответственно, ни один из них не утвержден.

Ю.ЛУЦЕНКО пояснил, что почти треть из предложенных законопроектов уже прошла рассмотрение и согласование в профильных комитетаъ, «но не выносится на рассмотрение Верховной Рады».

По словам министра, на сегодняшний день «…милиция исчерпала «принцип закручивания гаек». Далее работать без изменения законодательства невозможно».

Он подчеркнул: «Реально мы сегодня имеем постсоветскую милицию, но без изменений в законодательство при всех ее положительных моментах работать нелогично». В связи с этим Ю.ЛУЦЕНКО выразил надежду, что парламент уделит время для рассмотрения необходимых для милиции законопроектов. «Хотелось, чтобы ВР хотя бы два дня выделила на проработку всех вопросов (касающихся законодательного обеспечения милиции – УНИАН), которые находятся у нее на рассмотрении», - сказал он.

Также Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что сегодня особенно необходимо внесение изменений в антикоррупционное законодательство, поскольку в противном случае «гора борьбы с коррупцией рождает мышь».