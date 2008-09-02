Янукович сказал, когда начнет переговоры о новой коалиции

12:37, 02 сентября 2008
Политика
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Говорит, что пока ничего такого нет

Фракция Партии регионов пока не ведет переговоры о создании новой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Пока таких переговоров мы не проводим», - сказал он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, Партия регионов ожидает, когда коалиция сама объявит о своем распаде или будет соответствующее решение Конституционного Суда.

«Только после этого мы начнем переговоры», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

 

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