Янукович сказал, когда начнет переговоры о новой коалиции

Фракция Партии регионов пока не ведет переговоры о создании новой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Пока таких переговоров мы не проводим», - сказал он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, Партия регионов ожидает, когда коалиция сама объявит о своем распаде или будет соответствующее решение Конституционного Суда.

«Только после этого мы начнем переговоры», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.