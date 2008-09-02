У Януковича есть предложения к ООН

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Украина должна предложить международному сообществу разработать новые подходы ООН к решению региональных конфликтов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая с трибуны Верховной Рады.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, стержнем этих подходов должен стать механизм, который сделает невозможным применение двойных стандартов при решении вопроса о праве нации на самоопределение.

Лидер фракции Партии регионов выразил надежду, что украинский парламент нейтрализует негативные последствия, к которым привели действия власти по поводу событий на Кавказе.

«Я сознаю, что в игру вступят внутрипартийные интересы и личные амбиции политиков. Однако я убежден, что ощущение боли от того, что происходит, осознание ответственности за сохранение мира возьмет верх над политическим раздором», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.