ВСЮ просит Раду уволить судью ВАСУ, который бежал в оккупированный Крым еще в 2014 году

Как сообщает пресс-служба ВСЮ, соответствующее решение принято на заседании 14 июля по результатам рассмотрения дисциплинарного дела в отношении судьи ВАСУ Гаманко.

Отмечается, что судья Гаманко с 9 декабря 2014 года безосновательно не появляется на рабочем месте.

ВСЮ заявляет, что из оккупированного Россией Крыма была отправлена справка, что Гаманко является нетрудоспособным.

Читайте такжеВерховная Рада уволила почти 200 крымских судей-предателей

"Согласно присланной по электронной почте справкой поликлинического отделения областной клинической больницы имени Семашко (г. Симферополь) от 25 февраля 2015 года, судья Гаманко был нетрудоспособным. Однако доказательства, должным образом засвидетельствовали бы временную нетрудоспособность судьи Гаманко в период с 9 декабря 2014 года, отсутствуют", - сказано в сообщении.

Кроме того, на запрос Высшего совета юстиции Департамент контрразведки СБУ письмом от 29 апреля 2016 года сообщил, что Гаманко 26 ноября 2014 года через КПВВ "Каланчак" выехал к временно оккупированного Крыма и на территорию, подконтрольную украинской власти, до настоящего времени не вернулся.

Также установлено, что Гаманко трудоустроился в незаконных учреждений, созданных Россией на территории Автономной Республики Крым.

Читайте такжеСБУ обнародовала поименный список бывших сотрудников, перешедших на сторону врага

"Таким образом, судья Гаманко сотрудничает с государственными органами Российской Федерации, которые незаконно действуют на временно оккупированной территории Украины в Автономной Республике Крым", – констатировал докладчик, акцентировав на обоснованных данных об утрате Гаманко украинского гражданства.

В то же время, по данным автоматизированной базы данных ВСЮ, судьей Гаманком в июне 2014 года было подано заявление об отставке.

Таким образом, Высший совет юстиции, учитывая изложенные выше обстоятельства, принял решение внести представление в Верховную Раду об увольнении судьи ВАСУ Гаманко с должности за нарушение присяги.