СБУ поздравила бывших коллег в оккупированном Крыму с "днем предателя" (видео)

Его герои - бывшие сотрудники главного управления СБУ в АР Крым, которые изменили присяге и перешли на службу в ряды ФСБ России.

"25 марта - профессиональный праздник сотрудников Службы безопасности Украины, которые самоотверженно противостоят агрессии Российской Федерации. Но есть сотрудники, которые в ответственное для нашей страны время изменили военной присяге и перешли на сторону врага", - говорится в описании к видео.

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В ролике появляется ряд фамилий и лиц предателей еще во время их службы до оккупации полуострова.

Далее на видеоотрывках появляются бывшие сотрудники СБУ уже на службе в ФСБ РФ. В частности, их показывают во время обысков крымскотатарского канала ATR, преследований членов Меджлиса, обысков домов жителей оккупированного Крыма.

В СБУ отмечают, что это лишь часть предателей, однако в ведомстве помнят всех.