"Прокурор" оккупированного Крыма Поклонская переедет в Москву - СМИ

Об этом заявили источники в регионе и в самой партии, передает Газета.ru.

К Поклонской якобы возникли вопросы со стороны Генпрокуратуры, да и в самом аннексированном Крыму не против ее переезда.

По словам источника издания, на оккупированном полуострове были бы только рады, если бы Поклонская прошла в Госдуму РФ и переехала в Москву.

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"Она давно уже ведет себя здесь как федеральный политик, а не прокурор, устраивает странные акции — вспомните, как она шла с портретом Николая II на "Бессмертном полку"..." - рассказал источник.

Впрочем, она может и не попасть в партию, поскольку находится в списках под четвертым номером, что не гарантирует ей место в "Единой России".

Напомним, 27 июня премьер РФ, глава "Единой России" Дмитрий Медведев объявил о решении включить в список кандидатов от партии в депутаты Госдумы седьмого созыва "прокурора" оккупированного Крыма Наталью Поклонскую, главу Чечни Рамзана Кадырова, "главу" аннексированного полуострова Сергея Аксенова.