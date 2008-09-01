Ющенко собрался проверить коалицию на дееспособность

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что консолидированная позиция коалиции относительно оценки событий в Грузии подтвердит дееспособность парламентского большинства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА, рассказывая о встрече В.ЮЩЕНКО с председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ и лидером фракции НУНС Вячеславом КИРИЛЕНКО.

«ВР должна дать четкую оценку событиям в Грузии. Консолидированная позиция коалиции в этом вопросе подтвердит ее дееспособность», - процитировала И.ВАННИКОВА слова Президента.

Этого вопроса В.ЮЩЕНКО касался, по словам И.ВАННИКОВОЙ, и во время встречи с фракцией НУНС.

В начале встречи В.ЮЩЕНКО выразил мнение, что следующая сессия парламента будет иметь особое значение для Украинского государства в контексте новых внешних и внутриполитических вызовов. Он также выразил мнение, что завтра, 2 сентября, парламент должен начать свою работу с обсуждения вопроса относительно ситуации в Грузии.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, В.ЮЩЕНКО отметил, что украинский парламент должен дать четкую оценку событиям в Грузии.

«Президент убежден, что коалиция должна продемонстрировать четкую и бескомпромиссную позицию в данном вопросе», - сказала И.ВАННИКОВА, процитировав слова Президента: «Мы - за сохранение территориальной целостности и независимости Грузии, для нас этот принцип фундаментальный и неизменный».