У Яценюка нет уверенности, что ВР решит хотя бы часть проблем

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК надеется, что на протяжении третьей сессии парламента удастся решить хотя бы часть проблем, существующих сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время Согласительного совета лидеров депутатских фракций и комитетов ВР.

«Хотелось бы надеяться, что на протяжении этого политического сезона хотя бы часть этих проблем будет снята, но уверенности такой нет», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК заметил, что на сегодня больше 300 вопросов готовы к рассмотрению парламентом. Первоочередным вопросом, отметил председатель ВР, должно стать принятие ряда документов относительно повышения престижности шахтерского труда, регулирования угольного сектора. Кроме того, отметил он, первоочередным вопросом должно стать внесение изменений в государственный бюджет на 2008 год и рассмотрение проекта государственного бюджета на 2009 год.

Как напомнил А.ЯЦЕНЮК, Бюджетный кодекс предусматривает, что до 15 сентября правительство должно подать проект госбюджета на следующий год.

Кроме того, парламент должен уделить внимание блоку законопроектов, касающихся агропромышленного комплекса и законопроектам, которые связаны со вступлением Украины во Всемирную торговую организацию. «Но, откровенно говоря, я не идеализирую ситуацию, которая будет происходить в украинском парламенте», - сказал он.

По словам председателя ВР, все эти задачи могут быть реализованы только в случае, если будет решен ряд политических вопросов. «Я надеюсь на руководителей фракций и на каждого народного депутата в отношении того, как мы будем работать», - добавил А.ЯЦЕНЮК.