Тимошенко знает о программе стерилизации коалиции из пяти пунктов
15:46, 01 сентября 2008Политика
1267
Премьер о о новом режиме в ВР
Ужесточение режима голосования в Верховной Раде является одним из шагов, направленных на «стерилизацию коалиции».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, комментируя вопрос о введении нового режима голосования в парламенте.
«Я думаю, что введение такой системы главой ВР – это как раз выполнение первого из пяти пунктов на стерилизацию демократической коалиции», - сказала премьер.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter