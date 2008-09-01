Тимошенко знает о программе стерилизации коалиции из пяти пунктов

Ужесточение режима голосования в Верховной Раде является одним из шагов, направленных на «стерилизацию коалиции».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, комментируя вопрос о введении нового режима голосования в парламенте.

«Я думаю, что введение такой системы главой ВР – это как раз выполнение первого из пяти пунктов на стерилизацию демократической коалиции», - сказала премьер.