Тимошенко "успокоила" Балогу, что второй срок его шефу не светит

Упрощенная процедура импичмента вступит в силу после новых выборов Президента, и не будет касаться действующего Президента Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, она знакома с содержанием законопроекта об изменении закона о Конституционном Суде Украины, которым предусматривается упрощение процедуры импичмента Президента, а также оснований для ее начала.

«Я думаю, что Секретариату Президента не нужно относительно этих законов переживать, потому что, судя по доверию, которое сегодня складывается к разным политикам, это нашего Президента касаться не будет. Новая процедура импичмента – это для будущих президентов», - сказала премьер.

В тоже время она положительно оценила положения данного законопроекта.

«Чтобы каждый президент, кем бы он ни был, никогда уже не думал, что он не будет отвечать за нарушение Конституции, за нарушение законов, за колоссальную коррупцию», - подытожила премьер.