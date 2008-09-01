Дело о гражданстве Жвании пустили по второму кругу

Апелляционный суд г. Киева направил на повторное расследование в Генпрокуратуру уголовное дело по обвинению прежнего председателя Радянского райсуда столицы Богдана ВАВРИМЧУКА в якобы незаконном принятии им в 1999 году решения о проживании в Украине народного депутата Давида ЖВАНИИ.

Об этом УНИАН сообщил представитель интересов Д.ЖВАНИИ в суде, народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ.

"Апелляционный суд отказался рассматривать данное дело, не найдя в действиях Б.ВАВРИМЧУКА состава преступления, и вернул данное дело в Генеральную прокуратуру Украины", - сказал он.

По словам Г.МОСКАЛЯ, уголовное дело в отношении Б.ВАВРИМЧУКА возбудила Генпрокуратура по статьям ч.1 ст.364 и ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением и служебный подлог).

Как сообщал УНИАН, 21 июля Подольский райсуд признал правомерными действия Генпрокуратуры о возбуждении уголовного дела о незаконности получения Д.ЖВАНИЕЙ украинского гражданства.

Этим самым судья Подольского суда оставил без удовлетворения жалобу Д.ЖВАНИИ о незаконности возбуждения в отношении него уголовного дела об обретении им украинского гражданства.

Г.МОСКАЛЬ, комментируя тогда это судебное решение, отметил, что сторона Д.ЖВАНИИ обязательно будет подавать апелляцию и готова по этому делу дойти до высшей судебной инстанции – Верховного суда Украины.

Справка УНИАН. Генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО ранее обратился в суд с заявлением об отмене решений, которые позволили народному депутату Д.ЖВАНИИ получить в свое время украинское гражданство.

Суть претензий прокуратуры заключалась в противоречии данных относительно временных периодов пребывания и проживания Д.ЖВАНИИ в Украине, которые были основанием для принятия решений, позволивших ему получить украинское гражданство.