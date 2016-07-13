Некоторые депутаты регистрируются в парламенте и уходят - Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, в начале заседания Парубий предложил провести "сигнальное" голосование для установления числа присутствующих в сессионном зале депутатов, результаты которого были бы опубликованы в парламентской газете "Голос Украины".

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"Чтобы все видели, кто приходит на сессии. Ибо ни письменная регистрация, ни утренняя электронная не даст нам ответа. Многие приходят, подписываются и уходят", - сказал спикер и добавил, что "если голосов не будет, мне придется закрыть утреннее заседание".

По результатам "сигнального" голосования, проголосовал 191 народный депутат из 313, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, сегодняшнее заседание парламента досрочно закрыто из-за нехватки голосов для принятия решений.