Ющенко решил поговорить отдельно с НУ-НС перед советом коалиции
14:52, 01 сентября 2008Политика
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В пресс-службе не уточняют...
Президент Виктор Ющенко проводит в понедельник встречу с членами фракции "Наша Украина – Народная самооборона".
Об этом сообщает информированный источник.
Вместе с тем руководитель Главной службы информационной политики секретариата президента Лариса Мудрак заявила, что "у президента в понедельник между первой и второй половиной дня много рабочих встреч".
Как известно, в понедельник запланировано проведение согласительного совета лидеров фракций в Верховной Раде и заседание коалиции.
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