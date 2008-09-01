Ющенко решил поговорить отдельно с НУ-НС перед советом коалиции

14:52, 01 сентября 2008
Политика
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В пресс-службе не уточняют...

Президент Виктор Ющенко проводит в понедельник встречу с членами фракции "Наша Украина – Народная самооборона".

Об этом сообщает информированный источник.

Вместе с тем руководитель Главной службы информационной политики секретариата президента Лариса Мудрак заявила, что "у президента в понедельник между первой и второй половиной дня много рабочих встреч".

Как известно, в понедельник запланировано проведение согласительного совета лидеров фракций в Верховной Раде и заседание коалиции.

Украинская правда

 

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