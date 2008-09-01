Ющенко назначил губернатора Львовской области

13:56, 01 сентября 2008
Политика
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Текст указа - на сайте Президента

Виктор Ющенко и губернатор Львовской области Николай Кмить знакомятся с проектом строительства стадиона «Украина». Львов, 22 апреля
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом № 780/2008 назначил Николая КМИТЯ председателем Львовской областной государственной администрации.

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля Президент своим указом отстранил Петра ОЛИЙНЫКА от должности председателя Львовской ОГА.

28 февраля был обнародован указ Президента Украины о назначении Н.КМИТЯ временно исполняющим обязанности председателя Львовской областной государственной администрации.

27 августа министр Кабинета министров Украины Петр КРУПКО сообщил, что правительство внесет представление Президенту Украины о назначении Н.КМИТЯ на должность председателя Львовской ОГА.

 

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