Ющенко назначил губернатора Львовской области
13:56, 01 сентября 2008Политика
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Текст указа - на сайте Президента
|Виктор Ющенко и Николай Кмить
Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.
Как сообщал УНИАН, 20 февраля Президент своим указом отстранил Петра ОЛИЙНЫКА от должности председателя Львовской ОГА.
28 февраля был обнародован указ Президента Украины о назначении Н.КМИТЯ временно исполняющим обязанности председателя Львовской областной государственной администрации.
27 августа министр Кабинета министров Украины Петр КРУПКО сообщил, что правительство внесет представление Президенту Украины о назначении Н.КМИТЯ на должность председателя Львовской ОГА.
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