Ющенко обратился к украинцам по случаю всенародного праздника

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на обеспечении высокого качества образования в соответствии с лучшими европейскими стандартами, его доступность для всех без исключения украинских детей, юношей и девушек.

Об этом говорится в обнародованном на официальном сайте главы государства обращении Президента Украины В.ЮЩЕНКО к соотечественникам по случаю Дня знаний.

Как отмечается в документе, “светлым, всенародным праздником – Днем знаний традиционно начинается новый учебный год”. “Этот радостный и торжественный день мы всегда связываем с новыми надеждами, с верой в то, что наше молодое поколение, обогащенное знаниями и достижениями национальной и мировой культуры, будет жить полноценной творческой жизнью в счастье и достатке”, - говорится в обращении. При этом глава государства заметил: “Образование в XXI веке приобретает особое стратегическое значение. Мы вступили в эпоху науки и информации. Именно они становятся основной производительной силой и гарантируют конкурентоспособность страны в глобализирующем мире, а интеллектуальное и духовное могущество нации определяет ее место и роль в международном сообществе”.

Поэтому, подчеркнул В.ЮЩЕНКО, “наш главный приоритет – обеспечить высокое качество образования в соответствии с лучшими европейскими стандартами, его доступность для всех без исключения украинских детей, юношей и девушек”. Он также напомнил, что в “этом году мы впервые и в целом успешно провели стопроцентное внешнее независимое оценивание знаний выпускников, которые выразили желание поступать в высшие учебные заведения”. “Можно с уверенностью сказать, что всеохватывающее тестирование стало решающим шагом в реформировании украинской системы образования, обеспечении объективности и справедливости во время отбора абитуриентов, в борьбе с коррупцией и протекционизмом”, - убежден Президент. В этом контексте он заметил, что “еще много необходимо сделать для модернизации образовательной сферы”. По его словам, “нам нужны современная инфраструктура, постоянное развитие технологий обучения, новейшая педагогическая философия, направленная на общее развитие человека. Мы должны добиться, чтобы отношение к знаниям и духовности как к высшим ценностям завладело всем украинским обществом”.

Президент Украины выразил искреннюю благодарность педагогам, учителям и преподавателям, всем педагогическим работникам за самоотверженный, вдохновенный труд, за терпение и веру, за любовь к своим воспитанникам.

«Дорогие ученики и студенты! Уверенно идите дорогой знаний, развивайте свой интеллект, растите духовно, уважайте своих родителей и учителей, пронесите сквозь жизнь любовь к родной Украине. От вас зависит ее будущее», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО в своем обращении и сердечно поздравил соотечественников с Днем знаний. Глава государства пожелал всем здоровья, счастья, радости, неисчерпаемого вдохновения, успехов в работе и учебе.