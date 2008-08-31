Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил шахтеров с профессиональным праздником.

Об этом сообщает Официальное интернет-представительство Главы государства.

В.ЮЩЕНКО выразил горнякам искреннюю благодарность за настойчивую и самоотверженную работу, за весомый вклад в развитие отечественной угольной промышленности и укрепление энергетической независимости нашего государства.

«Сегодня перед нами стоят важные задачи по активной модернизации существующих мощностей и эффективного внедрения передовых достижений науки и техники. Это позволит усилить безопасность труда шахтеров, улучшить их благосостояние, наиболее полнее удовлетворить постоянно растущий внутренний спрос на энергоресурсы», - отметил Президент.

Он выразил убеждение, что работники угольной отрасли Украины преодолеют все вызовы настоящего и в дальнейшем достойно будут преумножать славу и лучшие шахтерские традиции.

Глава государства пожелал горнякам крепкого здоровья, счастья, успехов, семейного благополучия и новых трудовых свершений во имя Родины.