Из-за 1 сентября перенесен Согласительный совет ВР
10:04, 31 августа 2008Политика
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Все с этим согласились
1 сентября в 15.00 начнется заседание Согласительного совета руководства Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, конференц-зал, вход через 9 подъезд).
Как сообщает официальный сайт ВР, такое решение принято по просьбе руководителей фракций в связи с празднованием 1 сентября Дня знаний (УНИАН: обычно заседание Согласительного совета проводится утром).
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