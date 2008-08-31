Из-за 1 сентября перенесен Согласительный совет ВР

Все с этим согласились

1 сентября в 15.00 начнется заседание Согласительного совета руководства Верховной Рады (ул. Грушевского, 5, конференц-зал, вход через 9 подъезд). Как сообщает официальный сайт ВР, такое решение принято по просьбе руководителей фракций в связи с празднованием 1 сентября Дня знаний (УНИАН: обычно заседание Согласительного совета проводится утром).

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