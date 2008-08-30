Яценюк надеется, что судьба коалиции решится за месяц

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК надеется, что до конца сентября Конституционный Суд предоставит заключение по делу о принципах существования коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал в интервью журналистам.

Председатель ВР отметил, что разговаривал на этот счет с представителями Конституционного Суда, и надеется, что до конца сентября рассмотрение представления 105 народных депутатов будет завершено.

В то же время А.ЯЦЕНЮК отметил, что парламенту все равно необходимо принять закон о регламенте работы, в котором будут четко выписаны все моменты, касающиеся создания коалиции и прекращения ее деятельности.

Справка УНИАН. Конституционный Суд Украины 21 августа начал рассмотрение дела о принципах существования коалиции. В частности, 105 народных депутатов Украины обратились к КС с представлением об официальном толковании положений частей шестой, седьмой, девятой статьи 83 Конституции Украины.

В частности, 105 народных депутатов просят КС дать толкование термина или содержания понятия «коалиция депутатских фракций в Верховной Раде Украины» с учетом конституционного положения об установлении минимального численного состава коалиции. Кроме того, они просят дать официальное толкование термина или содержания понятия «прекращение деятельности коалиции депутатских фракций в ВР» с учетом конституционного положения об установлении минимального численного состава коалиции.