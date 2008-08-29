В Минобороны открестились от обвинений в помощи Грузии

Министерство обороны Украины опровергает заявление заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Анатолия НОГОВИЦЫНА, о том, что украинские специалисты якобы прибыли в Грузию “для оказания технической помощи в развертывании радиосети управления связи сухопутных войск”.

“Управление пресс-службы Министерства обороны Украины уполномочено заявить, что это высказывание полностью не отвечает действительности», - говорится в переданном УНИАН сообщении Управления пресс-службы.

В Министерстве обороны в который раз отметили, что на территории Грузии нет ни одного военнослужащего Вооруженных Сил Украины, кроме военных наблюдателей Миссии ООН в этой стране и военного атташе при Посольстве Украины в Грузии.

В Управлении пресс-службы Минобороны также заявляют, что подобные высказывания из уст высоких должностных лиц Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации не способствуют нормализации обстановки на Кавказе.

Как сообщал УНИАН, 28 августа “Радио Маяк” распространило заявление заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Анатолия НОГОВИЦЫНА, в котором он сообщил, что грузинских взрывных техников готовит британская неправительственная организация, а военную радиосвязь помогают устанавливать "украинские специалисты", не уточняя их ведомственной принадлежности.

“Мероприятия по восстановлению боеспособности национальных вооруженных сил (Грузии – УНИАН) осуществляются при непосредственной поддержке иностранных государств. Так, нами установлено, что подготовка специалистов взрывных техников осуществлялась из британской неправительственной организации "Хало Траст". Кроме того, для оказания технической помощи в развертывании радиосети управления связи сухопутных войск Грузии прибыли украинские специалисты”, - сказал А.НОГОВИЦЫН.