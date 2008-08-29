В МИД считают Януковича безответственным провокатором?

В МИД Украины заявляют, что призывы лидеров Партии регионов признать „независимость” Южной Осетии и Абхазии вредят национальным интересам Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

“МИД Украины вынуждено с сожалением констатировать, что позиция Партии регионов в вопросе российско-грузинского конфликта, а особенно призывы ее лидеров признать „независимость” Южной Осетии и Абхазии, вредят национальным интересам Украины”, - заметили в министерстве.

В МИД считают такую позицию “провокационной, безответственной и неприемлемой”.

”Похоже, уже стало традицией, что лидеры Партии регионов проводят консультации по актуальным вопросам жизнедеятельности Украинского государства не со своими коллегами по парламенту, а далеко за его границами. Нередко такие обмены мнениями трансформируются в конкретные акции уже внутри страны”, - отмечают в пресс-службе МИД.

МИД приводит конкретный пример - последнее заявление относительно упомянутых квазигосударственных образований. “Странное стечение обстоятельств, не так ли?”, - спрашивают в министерстве.

Оставляя непрофессиональный, предвзятый анализ этой политической силы причин конфликта и его последствий для развития геополитической ситуации на Южном Кавказе для комментариев политологов, пресс-служба МИД Украины отмечает, что позиция МИД, не мотивированная какими-либо политическими вкусами, с самого начала конфликта была направлена лишь защиту национальных интересов Украинского государства.

”Абсолютно безосновательными являются утверждения, что заявления Украины якобы втягивали наше государство в конфликт третьих сторон”, - отмечают во внешнеполитическом ведомстве.

“Всем должно быть понятно, что лишь активная позиция Украины по отстаиванию независимости и суверенитета Грузии в русле доминирующих в мире подходов к этому конфликту может обеспечить и наш суверенитет, территориальную целостность и нерушимость границ, наши национальные интересы”, - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Украина должна признать независимость Южной Осетии и Абхазии.

“Признание Российской Федерацией независимости Южной Осетии и Абхазии – это логическое продолжение процесса, которому было положено начало западными странами признанием независимости края Косово. Еще в феврале этого года я публично выражал свои тревоги по поводу того, что такой шаг Запада непременно повлечет за собой цепную реакцию. И мы предупреждали мир об опасности использования двойных стандартов в ситуации с признанием независимости Косово”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.