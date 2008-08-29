Укрспецэкспорт пугает, что скоро на парадах будет только конница с луками

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО несет персональную ответственность за нынешнее неудовлетворительное состояние украинского военно-промышленного комплекса.

Об этом заявил генеральный директор Государственной компании “Укрспецэкспорт” Сергей БОНДАРЧУК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Персональную ответственность за нынешнее неудовлетворительное состояние украинского ВПК несет премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО. Я хочу, чтобы каждый из политиков понимал, что те слова, которые говорятся на протяжении предвыборной кампании, необходимо выполнять, будучи при власти. В принятой правительством государственной программе развития ВПК до 2013 года предусмотрено ежегодное финансирование в размере 50 млн. гривень. Это является просто издевательством со стороны правительства. Этого хватит лишь на то, чтобы поменять лампочки на предприятиях. При таких условиях через определенное время в наших парадах будет принимать участие конница с луками”, – отметил С.БОНДАРЧУК.

По его словам, Украина уже теряет свое место в десятке ведущих мировых государств, которые способны торговать товарами военного назначения собственного производства.

“К сожалению, от правительства нет реальной поддержки. Нет четкого понимания, что эта отрасль является крайне важной, если мы хотим, чтобы Украину воспринимали в мире как высокотехнологичное государство, а не страну ресурсных возможностей. Для этого необходимо вкладывать достаточно значительные средства”, - подчеркнул С.БОНДАРЧУК.

При этом он сообщил, что отечественные Вооруженные силы должны ежегодно получать на модернизацию и закупку новейших вооружений и образцов техники как минимум 3-5 млрд. грн.

“Если ситуация не улучшится, через 3-5 лет мы потеряем еще имеющиеся ресурсы и возможности для развития и конкурентоспособности”, - подытожил С.БОНДАРЧУК.