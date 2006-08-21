День Независимости в Севастополе пройдет без провокаций

Глава Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН заявляет, что любые попытки провокаций на праздновании Дня независимости в городе будут „достаточно жестко пресекаться”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Севастополе.

Отвечая на вопрос, известно ли власти города о какой-либо подготовке политических акций в центре города на День независимости Украины, С.КУНИЦЫН отметил, что провел сегодня совещание с руководителями правоохранительных органов города по этому вопросу. „И у нас нет предпосылок, состоянием на сегодня, что кто-то хочет затмить праздник 15-летия Независимости Украины; и я вам обещаю, что мы сделаем все возможное, для того, чтобы никто нам его не затмил. А если такие проявления будут, они будут достаточно жестко предупреждаться, потому что это все же государственный праздник, и нужно уважать государство, и законы государства, на территории которого живут те или другие люди”, - подчеркнул С.КУНИЦЫН.

Председатель горадминистрации сообщил, что в Севастополе на День независимости будет „большая программа”. „Мы будем проводить серьезные мероприятия, и я думаю, что не каждый город Украины сможет по качеству и созвездию (эстрадных исполнителей - УНИАН) посоревноваться с Севастополем в добром смысле этого слова. Постараемся подарить севастопольцам радость и праздник”, - сказал он.