Украина начинает консультации по визовой либерализации с Канадой - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве.

«Конечно, мы обсуждали вопрос визовой либерализации. Прежде всего, я хочу проинформировать, что абсолютное большинство виз канадским посольством выдается сейчас на срок действия паспорта, и это уже есть реализация той программы сотрудничества, которую мы начали», - заявил президент.

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«Мы внимательно работаем с нашими канадскими партнерами об уменьшении количества отказов украинским гражданам при получении канадской визы», - сказал глава государства.

«Мы договорились о том, что мы начинаем незамедлительные консультации по этому поводу относительно либерализации визового режима, и я благодарю канадскую сторону за то, что мы этот проект начинаем», - заявил Порошенко.