ЕС может принять окончательное решение по безвизовому режиму с Украиной в начале осени – еврокомиссар

10:43, 11 июля 2016
Политика
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Европейский Союз может принять окончательное решение относительно введения безвизового режима с Украиной в начале осени, самое позднее - в октябре.

REUTERS

Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Иоганнес Ган, пишет Европейская правда.

"Уверен, что мы можем принять окончательное решение в начале осени", - отметил он.

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"Сейчас этот вопрос находится в Европейском парламенте", - отметил Ган.

"Мы надеемся, что мы сможем принять наше решение позднее всего - в октябре", - подчеркнул еврокомиссар.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского союза отменить визы для граждан Украины.

Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина удачно выполнила все критерии в рамках плана действий для визовой либерализации.

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