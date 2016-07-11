ЕС может принять окончательное решение по безвизовому режиму с Украиной в начале осени – еврокомиссар

Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Иоганнес Ган, пишет Европейская правда.

"Уверен, что мы можем принять окончательное решение в начале осени", - отметил он.

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"Сейчас этот вопрос находится в Европейском парламенте", - отметил Ган.

"Мы надеемся, что мы сможем принять наше решение позднее всего - в октябре", - подчеркнул еврокомиссар.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского союза отменить визы для граждан Украины.

Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина удачно выполнила все критерии в рамках плана действий для визовой либерализации.