Украина и Польша подписали Соглашение о военно-техническом сотрудничестве (фоторепортаж)

Украина и Польша подписали Соглашение о военно-техническом сотрудничестве, взаимных поставках товаров военного назначения и предоставлении услуг военного назначения.

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