Украина и Польша подписали Соглашение о военно-техническом сотрудничестве (фоторепортаж)

14:37, 09 июля 2016
Политика
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Украина и Польша подписали Соглашение о военно-техническом сотрудничестве, взаимных поставках товаров военного назначения и предоставлении услуг военного назначения.

Стороны договорились о военно-техническом сотрудничестве / УНИАН

Как передает собственный корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась сегодня в Варшаве в рамках двухдневного саммита НАТО.

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Соглашение подписали министр обороны Украины Степан Полторак и министр обороны Польши Антоний Мачеревич.

Этим соглашением стороны договорились о военно-техническом сотрудничестве.

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