Украина и Польша подписали Соглашение о военно-техническом сотрудничестве (фоторепортаж)
14:37, 09 июля 2016Политика
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Украина и Польша подписали Соглашение о военно-техническом сотрудничестве, взаимных поставках товаров военного назначения и предоставлении услуг военного назначения.
Стороны договорились о военно-техническом сотрудничестве / УНИАН
Как передает собственный корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась сегодня в Варшаве в рамках двухдневного саммита НАТО.
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Соглашение подписали министр обороны Украины Степан Полторак и министр обороны Польши Антоний Мачеревич.
Этим соглашением стороны договорились о военно-техническом сотрудничестве.
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