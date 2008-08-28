Ставнийчук не видит совпадения в позициях Ющенко и Януковича

Заместитель главы Секретариата Президента Украины – представитель Президента в Конституционном Суде и в Центральной избирательной комиссии Марина СТАВНИЙЧУК отвергает упреки по поводу совпадения позиций Президента и Партии регионов по делу о существовании коалиции, которую в настоящее время рассматривает Конституционный Суд Украины.

Об этом говорится в комментарии М.СТАВНИЙЧУК, текст которого обнародован на официальном сайте главы государства.

Она объяснила, что позиция Президента в вопросе, который сегодня рассматривает КС (толкование терминов «коалиция депутатских фракций» и «прекращение деятельности коалиции депутатских фракций») базируется на следующих основаниях: коалиция формируется по результатам выборов; коалиция депутатских фракций формируется именно фракциями как основными субъектами этого процесса; в состав коалиции должно входить большинство народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

По словам М.СТАВНИЙЧУК, Президент Украины указывает также на то, что до сих пор, несмотря на требования Конституции и ряд решений КС, парламент не утвердил законом Регламент Верховной Рады, в котором должен быть решен, среди прочего, вопрос организации деятельности коалиции и прекращения деятельности коалиции. Эта позиция Президента была засвидетельствована в Конституционном Суде, и она в полной мере совпадает с позицией народных депутатов Украины – представителей от действующей коалиции.

«Относительно упреков о том, что позиция Президента Украины совпадает с позицией Партии регионов – я их отвергаю абсолютно. В Конституционном Суде было отмечено, что в состав коалиции должно входить большинство народных депутатов Украины от конституционного состава, и только в этом практически совпала позиция Партии регионов и Президента Украины. Но нужно заметить, что это является четким требованием части 6 ст. 85 Конституции Украины», – отметила М.СТАВНИЙЧУК.

Представитель Президента в КС объяснила, что Конституционный Суд не является судом факта, а судом права. Учитывая это, все объяснения в этом суде должны даваться формально, сухо, со ссылкой на конституционные нормы и правовую регуляцию в этой сфере, правовые позиции самого Конституционного Суда.

В целом же, комментируя позицию главы государства в этом конституционном производстве, М.СТАВНИЙЧУК подчеркнула, что Президент заинтересован в наличии работающего, полномочного парламента. Она также напомнила, что Президент приложил огромные усилия для того, чтобы в Верховной Раде была сформирована демократическая коалиция.

Как сообщал УНИАН, 27 августа премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила об угрозе признания КС неконституционной деятельности действующей коалиции.

«Представление Партии регионов о неконституционности действующей коалиции только начало рассматриваться в Конституционном Суде на днях. Состоялись публичные слушания, на которых присутствовали представители ПР, представитель Президента Марина СТАВНИЙЧУК, представитель Кабмина и представитель Верховной Рады. На публичных слушаниях представители правительства и ВР очень четко заняли позицию, соответствующую Конституции, – сегодня в коалиции 228 депутатов, и выйти из нее может только фракция в целом, но мы были удивлены, когда представитель ПР госпожа ЛУКАШ и представитель Президента госпожа СТАВНИЙЧУК заняли абсолютно одинаковую позицию и доказывали, что коалиции нет, поскольку вышли двое депутатов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер считает, что позиция Партии регионов объясняется желанием разрушить демократическую коалицию. В то же время, по ее мнению, непонятной остается позиция представителя Президента М.СТАВНИЙЧУК, которая аргументировала, что демократической коалиции не существует. «Это является еще одним свидетельством того, что демократическую коалицию разваливает лично Президент», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также выразила обеспокоенность, что нынешний состав КС в ближайшее время может объявить решение о неконституционности действующей коалиции.

Справка УНИАН. Конституционный Суд Украины начал рассмотрение дела о принципах существования коалиции. В частности, 105 народных депутатов Украины обратились в КС с представлением об официальном толковании положений частей шестой, седьмой, девятой статьи 83 Конституции Украины.