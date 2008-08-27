Ющенко: обязанность Украины - быть предсказуемым партнером России

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО высказывается за необходимость повышения арендной платы за базирование Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе.

Об этом он сказал в интервью информационному агентству Reuters (Великобритания).

Глава государства повторил, что Украина намерена выполнять договор о базировании ЧФ России до 2017 года.

«Безусловно, я хотел бы, чтобы мы выполнили соглашение, которым предусматривается дислокация российского Черноморского флота до 2017 года, это - обязанность Украины, мы должны быть предсказуемыми партнерами», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время он считает, что для того, чтобы пребывание Черноморского флота было для Украины «комфортным, прозрачным, понятным», необходимо изменить ряд процедурных моментов. «Нам надо сделать много в режиме, процедурах пребывания ЧФ в Севастополе, включая, безусловно, вопросы, касающиеся арендной платы, новых финансовых условий».

По его словам, текущая стоимость аренды определялась в момент, когда в Украине и в России земля оценивалась по нулевой ставке.

«Большинство активов, которые используются российскими военными подразделениями, вообще не учитывались как активы, за которые необходимо платить», - сказал Президент.

Справка УНИАН. В соответствии с соглашением о пребывании ЧФ РФ на территории Украины, наша страна в качестве компенсации за использование крымских земель и инфраструктуры получает только 97,75 млн. долларов в виде списания государственного долга.