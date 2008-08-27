Ющенко хочет улучшить отношения с Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает, что Юлия ТИМОШЕНКО будет занимать должность премьер-министра Украины до запланированных на начало 2010 года очередных президентских выборов.

Такое мнение глава Украинского государства высказал в интервью информационному агентству Reuters (Великобритания).

В.ЮЩЕНКО высказался за сохранение демократической коалиции.

"Я бы очень хотел, чтобы это (правительство и коалиция) сохранилось, но коалицию удерживает одна вещь - единство приоритетов. Ее разрушают субъективные приоритеты и консолидируют общенациональные интересы. Мне жалко, что для определенной части коалиции вопросы национальных интересов остаются второстепенными", - сказал Президент.

Говоря о сегодняшних отношениях с Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЮЩЕНКО высказал сожаление по поводу их политизации со стороны премьера. «Характер существующих отношений как раз и отображает ту излишнюю политизацию, которая с начала года проводится премьер-министром", - сказал Президент.

В то же время он отметил, что хотел бы улучшить эти отношения. "Я бы хотел, чтобы эти отношения были лучше и более прагматичными, но для этого необходимо, чтобы два офиса (президентский и правительственный) выполняли компетентно свою работу".