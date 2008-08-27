Тимошенко едет в тир, хоть "зрение не очень"

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает пиаром слова главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ об угрозах физической расправы в его адрес со стороны Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказала сегодня на пресс-конференции, комментируя соответствующее заявление В.БАЛОГИ.

«Ну, через пять минут еду в тир тренироваться, знаете – стрельба, просто зрение сейчас немножко не очень, но думаю, я поправлю здоровье и все будет в порядке… Политики могут делать ошибки, но что они не могут делать – они не могут быть смешными, это полностью разрушает образ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При этом она посоветовала всем украинским политикам «не быть смешными в своих пиар-мероприятиях».

Как сообщал УНИАН, сегодня начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО сообщила, что СБУ установила личность подозреваемого в осуществлении угрозы физической расправы в адрес В.БАЛОГИ. «На сегодняшний день установлена личность, подозреваемая в совершении угроз, и выясняется, не связаны ли они с государственной деятельностью главы Секретариата, то есть не были ли они осуществлены с целью повлиять на принятие тех или других государственных решений», - сказала М.ОСТАПЕНКО. В то же время она объяснила, что поводом для проверки СБУ стало обращение от 24 июня с.г. В.БАЛОГИ о поступлении от руководства Кабинета министров Украины угроз в его адрес о физической расправе.