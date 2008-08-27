В ЕС поняли, что не должны говорить Украине "никогда"?

Европейский Союз должен четко заявить о своей поддержке будущего членства Украины в ЕС для того, чтобы Украина не стала следующей целью России.

Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам расширения Олли РЭН, сообщает агентство “Франс Пресс”.

“Украина может стать следующей целью политического давления России”, - заявил О.РЭН на встрече с финскими послами.

“С точки зрения стабильности важно, чтобы Евросоюз направил четкий политический сигнал, что интеграция Украины в ЕС возможна, если эта страна продолжит проводить реформы в соответствии с европейскими ценностями”, - сказал О.РЭН.

В то же время он отметил, что обсуждение членства Украины в Евросоюзе не является неотложной темой, но “мы не должны говорить Украине "никогда".

О.РЭН добавил, что темп реформ в Украине может снизиться, если она не увидит поддержки от Евросоюза.