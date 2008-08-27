В МИД объясняют, почему остановили консультации с Россией

Министерство иностранных дел Украины возобновит консультации с Россией после детального анализа ситуации и действий мирового сообщества в связи с решением России о признании независимости Южной Осетии и Абхазии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Вчерашнее решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии всколыхнуло весь мир. Реакция была негативной. При таких обстоятельствах вести формальные консультации с нашей стороны является абсолютно нецелесообразным. Мы изучим ситуацию, проанализируем, как и все другие члены мирового сообщества, то, что будет сделано в ближайшее время, и будем принимать решение», - сказал В.ОГРЫЗКО.

При этом министр подчеркнул, что позиция Украины будет исходить из необходимости выстраивания с Россией нормальных добрососедских отношений.

«И, безусловно, наше стремление в НАТО никаким образом не будет вредить украинско-российским отношениям. Мы должны, наконец, понять, что каждая страна имеет право на защиту своего суверенитета, имеет право на национальную безопасность и имеет право выбора. Это выбор Украины, он сделан и реализуется. Хотелось, чтобы на этом спекуляции закончились», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в связи с решением Российской Федерации о признании независимости самопровозглашенных республик Южная Осетия и Абхазия, которые являются международно-признанной составляющей суверенного государства Грузия, делегация МИД Украины во главе с Ю.КОСТЕНКО отменила свой визит в Российскую Федерацию для проведения политических консультаций. Консультации должны были состояться 27 августа по предложению российской стороны.

МИД РФ заявил, что российская сторона разочарована отказом делегации МИД Украины нанести 27 августа визит в Россию для проведения политических консультаций.