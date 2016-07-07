Сегодня Рада должна включить в повестку дня и принять решение по законопроекту о спецконфискации (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня также предполагается уволить и назначить новых членов Совета Национального банка Украины.

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Будет рассматриваться также ряд законопроектов, касающихся социальных гарантий для военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и амнистии в 2016 году.

Среди прочего парламент сегодня рассмотрит вопрос о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

Также народные депутаты должны принять календарный план проведения сессии Верховной Рады.