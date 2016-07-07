Сегодня Рада должна включить в повестку дня и принять решение по законопроекту о спецконфискации (прямая трансляция)
11:11, 07 июля 2016Политика
2096
Сегодня Верховная Рада Украины должна включить в повестку дня и принять решение относительно законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты об особенностях взыскания в доход государства необоснованных активов и таких, владелец которых не установлен (№4890).
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня также предполагается уволить и назначить новых членов Совета Национального банка Украины.
Читайте такжеВерховная Рада начала свою работу с перерыва
Будет рассматриваться также ряд законопроектов, касающихся социальных гарантий для военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и амнистии в 2016 году.
Среди прочего парламент сегодня рассмотрит вопрос о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.
Также народные депутаты должны принять календарный план проведения сессии Верховной Рады.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter