Васюник: Кабмин занял консолидированную позицию по ЧФ РФ

Правительство заняло консолидированную позицию относительно порядка передвижения кораблей Черноморского флота Российской Федерации по территории Украины, заявил УНИАН вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК.

Как передает корреспондент УНИАН, Кабинет Министров сегодня на заседании правительства принял постановления, которые регламентируют пересечение кораблями Черноморского флота России границы Украины и их передвижение по украинской территории. Эти постановления приняты в выполнение указа Президента Украины от 13 августа относительно порядка передвижений военных формирований Черноморского флота Российской Федерации вне мест их дислокации на территории Украины. Ранее премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО жестко критиковали за затягивание с принятием этих документов.

“Правительство сегодня заняло консолидированную позицию по Черноморскому флоту России, – сказал И.ВАСЮНИК. – Это взвешенная патриотическая позиция и это свидетельство единства Президента и правительства по этому вопросу”.

Вице-премьер также отметил, что “очередная попытка развалить оранжевую коалицию в который раз провалилась”.