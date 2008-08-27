Экс-помощник Буша-старшего советует ударить по кошелькам российской элиты

США и Европейский Союз в ответ на действия России в Грузии имеют возможность ударить «по кошельку» представителей российской элиты, начав проверки их личных финансовых сбережений и инвестиций на Западе, заявляет бывший помощник экс-президента США Джорджа БУША-старшего, юрист Дэвид РИВКИН.

"Правильно организованный ответ c использованием "мягкой силы" (soft power), такой, как кампания правоохранительных мер, направленных против правящей элиты России, мог бы быть чрезвычайно эффективным для того, чтобы наказать агрессию против Грузии и не допустить будущие подобные действия", - пишет Д.РИВКИН в газете "Вашингтон пост" в соавторстве с другим американским юристом Карлосом РАМОС-МРОСОВСКИ, сообщают РИА «Новости».

Сообщая, что надзорные органы США и ЕС обладают возможностью провести проверку бизнес-сделок лиц, близких к руководству России, Д.РИВКИН подчеркивает, что такие проверки могут касаться ценных бумаг, налогов и других экономических операций. В силу имеющихся на Западе возможностей для отслеживания финансовых и иных активов и длительных разрешенных сроков давности эти проверки могут распространяться на операции, осуществлявшиеся в течение многих предыдущих лет.

"Повестки, обвинительные заключения, конфискация активов, судебные решения и ограничения на передвижения ударят туда, где даже самые грубые хулиганы чувствуют боль - по кошельку", - пишет Д.РИВКИН, добавляя, что "правительства США и их союзников могут при этом отметить, что эти действия отвечают всеобщим усилиям Запада по борьбе с частной и государственной коррупцией".

Д.РИВКИН является партнером в вашингтонской юридической фирме Baker Hostetler. В его официальной биографии сообщается, что с 1991 по 1993 годы он работал юристом в Белом доме в администрации Дж.БУША-старшего, а до этого являлся юридическим советником у Дж.БУША-старшего, когда тот занимал пост вице-президента США в администрации Рональда Рейгана. Д.РИВКИН ранее работал в Министерстве энергетики США, а также в Министерстве юстиции США.