Председатель ВР напоминает про Косово, Карабах и Приднестровье

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК отводит ключевую роль ООН и Совету безопасности ООН в решении вопросов международного права. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР Украины.

Комментируя журналистам решение российской власти относительно определения статуса Абхазии и Южной Осетии, председатель Верховной Рады Украины сказал: «К величайшему сожалению, я прогнозировал и четко говорил, что это (конфликт на территории Грузии – пресс-служба) не двусторонний конфликт. Второе, - этот конфликт будет иметь очень серьезные последствия для геополитической безопасности».

«Речь идет о фактическом отклонении от норм международного права. Речь идет о том, что этот конфликт спровоцировал целый ряд последовательных действий, которые связаны с «замороженными конфликтами». «Хотел бы напомнить, что кроме Южной Осетии и Абхазии есть Приднестровье, есть Карабах» и еще большое количество подобных ситуаций по всему миру, сказал А.ЯЦЕНЮК.

«Я вынужден констатировать, что в том числе и «косовский прецедент» очень далек от совершенства с точки зрения международного права», - отметил он. «Поэтому ключевой мировой институт, имеющий неоспоримое право на принятие таких решений, – это исключительно ООН и Совбез ООН, что, к величайшему сожалению, не было соблюдено ни в первом, ни во втором случае», - сказал председатель Верховной Рады Украины.