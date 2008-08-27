Запад не оставил России выбора

Западные партнеры не оставили России другого выбора, кроме признания независимости Абхазии и Южной Осетии, заявил постоянный представитель РФ в ООН Виталий Чуркин. Выступая на брифинге в Нью-Йорке, В.Чуркин подчеркнул, что решение Москвы признать независимость двух республик было предопределено "авантюрными" шагами президента Грузии Михаила Саакашвили и позицией, которую заняли в конфликте западные союзники Грузии.

"Мы продолжали уважительно относиться к территориальной целостности Грузии до последнего времени, однако военные действия, развязанные М.Саакашвили в августе 2008г., не оставили нам другого выбора", - цитирует В.Чуркина РосБизнесКонсалтинг. "Эта авантюра была невозможна без пособничества его союзников, которые снабжали Грузию оружием и посылали недвусмысленные заверения в поддержке", - добавил он.

По словам российского дипломата, западные партнеры не поддержали стремление России к подписанию соглашения о неприменении силы между Грузией и ее непризнанными республиками, а затем стали отходить от плана урегулирования, согласованного президентами РФ и Франции в Москве 12 августа с.г. В связи с этим Россия не могла далее рассчитывать на урегулирование вопроса о статусе Абхазии и Южной Осетии в международном формате, пояснил В.Чуркин.